В аэропорту Флориды получили ранения больше 40 человек - полиция

Восемь человек ранены непосредственно в ходе стрельбы в аэропорту, а еще 37 получили ранения после инцидента

В результате стрельбы в аэропорту Флориды погибли пять человек, еще восемь получили ранения. Об этом сообщает полиция.



Еще 37 человек получили ранения уже после инцидента. Всех пострадавших доставили в больницу.



6 января в аэропорту Форт-Лодердейл в американской Флориде в зоне выдачи багажа произошла стрельба.



По подозрению в совершении атаки задержан 26-летний Эстебан Сантьяго. Известно, что он проходил лечение на Аляске из-за жалоб на то, что "слышит голоса". С апреля 2010 по февраль 2011 года он служил в Ираке в качестве боевого инженера.



Подписывайтесь на аккаунт ЛІГА.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.