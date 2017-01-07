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В аэропорту Флориды получили ранения больше 40 человек - полиция

07.01.2017 12:20
Восемь человек ранены непосредственно в ходе стрельбы в аэропорту, а еще 37 получили ранения после инцидента
В аэропорту Флориды получили ранения больше 40 человек - полиция
Фото: EPA

В результате стрельбы в аэропорту Флориды погибли пять человек, еще восемь получили ранения. Об этом сообщает полиция.

Еще 37 человек получили ранения уже после инцидента. Всех пострадавших доставили в больницу. 

6 января в аэропорту Форт-Лодердейл в американской Флориде в зоне выдачи багажа произошла стрельба. 

По подозрению в совершении атаки задержан 26-летний Эстебан Сантьяго. Известно, что он проходил лечение на Аляске из-за жалоб на то, что "слышит голоса". С апреля 2010 по февраль 2011 года он служил в Ираке в качестве боевого инженера.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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