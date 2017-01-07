Денег нет: в Донбассе боевики грабят и пытают людей - ГУР
Боевики террористических организаций ДНР и ЛНР арестовывают, грабят и пытают людей с целью личной наживы. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.
Отмечается, что особенно террористы пытаются обогатиться за счет тех, кто занимается предпринимательством.
У большинства населения нет даже минимальных средств на новогодние праздники. Разведка отмечает, что росийские гумконвои привозят продукты низкого качества, третьесортные товары, в том числе мясную продукцию и алкоголь.
Также сообщается о новой поставке топлива из России на станцию Ровеньки.
Подписывайтесь на аккаунт ЛІГА.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Бизнес на ЛІГА.net
-
вчера
15:23
-
вчера
16:28
-
вчера
14:09
-
вчера
13:35
-
вчера
13:46