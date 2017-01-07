USD:  27.10  27.84   EUR:  28.30  29.40  
Самообразование
Спецпроекты
Свой бизнес

Денег нет: в Донбассе боевики грабят и пытают людей - ГУР

07.01.2017 14:18
По информации разведки, террористы арестовывают с целью наживы, особенно предпринимателей
Денег нет: в Донбассе боевики грабят и пытают людей - ГУР
Фото: соцсети

Боевики террористических организаций ДНР и ЛНР арестовывают, грабят и пытают людей с целью личной наживы. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины. 

Отмечается, что особенно террористы пытаются обогатиться за счет тех, кто занимается предпринимательством. 

У большинства населения нет даже минимальных средств на новогодние праздники. Разведка отмечает, что росийские гумконвои привозят продукты низкого качества, третьесортные товары, в том числе мясную продукцию и алкоголь. 

Также сообщается о новой поставке топлива из России на станцию Ровеньки. 

Подписывайтесь на аккаунт ЛІГА.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.

ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Печать

Новости партнеров

Загрузка...
Loading...
Загрузка...
узнать больше
slovoidilo.ua
Спецпроекты
Все спецпроекты
Новости партнеров
 