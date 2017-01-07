Денег нет: в Донбассе боевики грабят и пытают людей - ГУР

По информации разведки, террористы арестовывают с целью наживы, особенно предпринимателей

Боевики террористических организаций ДНР и ЛНР арестовывают, грабят и пытают людей с целью личной наживы. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.



Отмечается, что особенно террористы пытаются обогатиться за счет тех, кто занимается предпринимательством.



У большинства населения нет даже минимальных средств на новогодние праздники. Разведка отмечает, что росийские гумконвои привозят продукты низкого качества, третьесортные товары, в том числе мясную продукцию и алкоголь.



Также сообщается о новой поставке топлива из России на станцию Ровеньки.



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