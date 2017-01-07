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В СБУ раскритиковали планы Савченко опубликовать списки пленных

07.01.2017 15:44
Обнародование такой информации может навредить пленным, поэтому в СБУ обещают провести работу с депутатом Савченко, которая намерена показать списки
В СБУ раскритиковали планы Савченко опубликовать списки пленных
Юрий Тандит

Обнародование списков пленных украинцев может навредить и им самим, и их родственникам. Так в эфире телеканала 112 советник главы СБУ Юрий Тандит прокомментировал обещания народного депутата Надежды Савченко показать списки.

"Мы и в 2014, и в 2015 году боролись, ловили жуликов, которые получали какую-то закрытую информацию по спискам тех наших героев, заложников, которые находились незаконно в Донецке и Луганске, фактически, пытались на страданиях людей совершать преступления с целью получения какой-то выгоды, рассказывая близким о том, что есть возможность или пообщаться, или освободить наших заложников", - сказал советник главы СБУ.

По словам Тандита, вопрос в том, для чего публиковать эти списки, поскольку нельзя распространять информацию, которая может навредить. 

Тандит отметил, что с Савченко несомненно проведут определенную работу в рамках законодательства. 

Ранее Савченко на странице в соцсети написала, что в ближайшее время она намерена опубликовать списки военнопленных и пропавших без вести, которые она получила в Минске. 

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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