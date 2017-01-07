НАБУ: В 2016-м возвращено более 100 млн грн украденных средств
Национальное антикоррупционное бюро Украины в течение 2016 года вернуло государственным компаниям более 100 млн грн украденных средств и помешало хищению более 500 млн грн. Об этом сообщается на странице НАБУ в Facebook.
"В течение 2016-го благодаря усилиям НАБУ на счета государственных компаний удалось вернуть более 100 миллионов, помешать хищению более чем полмиллиарда гривен", - говорится в сообщении.
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Также пресс-служба НАБУ обнародовала видеоролик, в котором показаны основные моменты деятельности антикоррупционного ведомства в минувшем году, в частности задержание одесского судьи-стрелка Алексея Бурана, "газовое дело" народного депутата Александра Онищенко, "черная бухгалтерия" Партии регионов и др.
6 января 2017 года сообщалось о том, что НАБУ начало расследование против еще одного народного депутата и двух председателей райгосадминистраций по результатам анализа их электронных деклараций.
Видео: YouTube
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