НАБУ: В 2016-м возвращено более 100 млн грн украденных средств

Как отмечают в Бюро, в минувшем году на счета госкомпаний удалось вернуть более 100 млн грн. Также было предотвращено хищение более 500 млн грн

Национальное антикоррупционное бюро Украины в течение 2016 года вернуло государственным компаниям более 100 млн грн украденных средств и помешало хищению более 500 млн грн. Об этом сообщается на странице НАБУ в Facebook.

"В течение 2016-го благодаря усилиям НАБУ на счета государственных компаний удалось вернуть более 100 миллионов, помешать хищению более чем полмиллиарда гривен", - говорится в сообщении.

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Также пресс-служба НАБУ обнародовала видеоролик, в котором показаны основные моменты деятельности антикоррупционного ведомства в минувшем году, в частности задержание одесского судьи-стрелка Алексея Бурана, "газовое дело" народного депутата Александра Онищенко, "черная бухгалтерия" Партии регионов и др.

6 января 2017 года сообщалось о том, что НАБУ начало расследование против еще одного народного депутата и двух председателей райгосадминистраций по результатам анализа их электронных деклараций.

Видео: YouTube

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