Фонд Сороса: Мнение Пинчука не разделяем, но сотрудничать будем
Международный фонд Видродження, входящий в сеть фондов американского финансиста и филантропа Джорджа Сороса Открытое Общество, уважает публичные попытки найти пути разрешения военного конфликта, вызванного агрессией России против Украины, однако не разделяет позицию украинского бизнесмена Виктора Пинчука, изложенную им в статье в газете The Wall Street Journal. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте фонда.
"Мы не разделяем мнение о том, что ради достижения мира Украина должна отказаться от своего стратегического курса на европейскую и евроатлантическую интеграцию или снять с повестки дня стратегические цели, которые поддерживаются большинством общества и зафиксированы в украинском законодательстве", - говорится в заявлении.
Как отмечают в Видродженни, несмотря на испытываемый Евросоюзом кризис и недостаток ясности с конечным форматом евроинтеграции Украины, именно европейские нормы и ценности выступают тем необходимым ориентиром, без которого трудно рассчитывать на успех жизненно важных трансформаций в Украине.
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"Отказ от вектора интеграции в ЕС и НАТО не решит ни одной проблемы в отношениях с Москвой (ведь Украина была официально "внеблоковой" на момент аннексии Крыма), зато окончательно деморализует украинское общество и подорвет доверие к Украине за рубежом как к стране, не имеющей устойчивых ориентиров собственного развития и руководствующейся конъюнктурой и страхами в определении своего исторического пути", - сказано в заявлении.
В фонде также считают, что вынесение "за скобки" вопроса Крыма и реинтеграция оккупированного Донбасса на условиях России сделают Украину нежизнеспособным государством и лишь номинально целостной страной, дальнейший распад которой будет лишь вопросом времени. Также это будет означать предательство населения Крыма, включая крымских татар.
В то же время Видродження, не разделяя взгляды Пинчука, продолжит выполнять свои партнерские обязательства в совместных с его фондом проектах.
"В частности, в январе мы поддерживаем посещение группой украинских политиков, чиновников, независимых экспертов и интеллектуалов Украинского завтрака в рамках экономического форума в Давосе", - сказано в заявлении.
При этом отмечается, что фонд оставляет за собой право определяться касательно дальнейших планов сотрудничества с Пинчуком при условии соблюдения общих ценностей и программных приоритетов.
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29 декабря 2016 года Пинчук в своей колонке для The Wall Street Journal заявил, что Украина должна быть готова к компромиссам с РФ и трезво оценить свои планы на ближайшее будущее, чтобы жить в мире и процветании.
В ответ на это замглавы Администрации президента Украины Константин Елисеев опубликовал статью с критикой позиции Пинчука. По его словам, Украина не будет "умиротворять агрессора", а мир на условиях Кремля приведет лишь к усилению аппетитов РФ и новым жертвам.
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