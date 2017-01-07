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В Константиновке задержаны трое сторонников террористов ДНР

07.01.2017 20:48
В Константиновке Донецкой области задержаны трое сторонников террористов ДНР, включая бывшего майора милиции
В Константиновке задержаны трое сторонников террористов ДНР

Полиции Донецкой области удалось задержать трех жителей Константиновки, которые поддерживали террористов группировки ДНР в 2014 году. Об этом сообщил в Facebook начальник управления Национальной полиции в Донецкой области Вячеслав Аброськин.

Среди задержанных - майор милиции на момент захвата города террористами, уволенный из органов внутренних дел только в ноябре 2014 года. "Этот персонаж, бывший активный поборник ДНР, после событий "русской весны" стал вести замкнутый образ жизни, тем самым, пытаясь быть неприметным в надежде на то, что его участие в ДНР останется неизвестным. Но увы... пришло время ответить за свои поступки", - отметил Аброськин.

Также задержаны двое мужчин, которые утверждают, что стояли на блокпостах "за идею", денег не получали. После бегства террористов из Константиновки задержанные предпочли остаться на подконтрольной Украине территории и уверяют, что не поддерживали связи с боевиками.

Ранее сотрудники СБУ задержали 25-летнего боевика, который был так называемым "главой военной комендатуры" одного из районов оккупированной Луганщины. Его подразделение удерживало, пытало и вывозило на принудительные работы патриотически настроенных граждан, в том числе местных журналистов.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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