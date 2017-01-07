В Константиновке задержаны трое сторонников террористов ДНР

В Константиновке Донецкой области задержаны трое сторонников террористов ДНР, включая бывшего майора милиции

Полиции Донецкой области удалось задержать трех жителей Константиновки, которые поддерживали террористов группировки ДНР в 2014 году. Об этом сообщил в Facebook начальник управления Национальной полиции в Донецкой области Вячеслав Аброськин.

Среди задержанных - майор милиции на момент захвата города террористами, уволенный из органов внутренних дел только в ноябре 2014 года. "Этот персонаж, бывший активный поборник ДНР, после событий "русской весны" стал вести замкнутый образ жизни, тем самым, пытаясь быть неприметным в надежде на то, что его участие в ДНР останется неизвестным. Но увы... пришло время ответить за свои поступки", - отметил Аброськин.