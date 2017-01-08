Шестеро украинских военных ранены - пресс-центр АТО

За сутки российско-оккупационные войска больше 70 раз обстреляли позиции ВСУ

За минувшие сутки путинские наемники в Донбассе 72 раза открывали огонь по силам АТО. Как сообщает пресс-центр АТО на своей странице в Facebook, по состоянию на 7 утра сегодняшнего дня, шестеро украинских военных получили ранения.

На мариупольском направлении из 122 миллиметровой артиллерии террористы вели огонь по Водяному, из минометов различных калибров - по Марьинке, Павлополю, Широкино и Талаковке. Из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия боевики били по Павлополю, Красногоровке, Марьинке, Гнутово, Старогнатовке, Водяному, Талаковке, Широкино.

На луганском направлении из минометов различных калибров боевики стреляли по Троицкому и Новоалександровке. Из гранатометов и стрелкового оружия - по Лобачево, Новоалександровке, Крымскому, Станице Луганской и Новозвановке.

На донецком направлении из 82 миллиметровых минометов и вооружения БМП российско-оккупационные войска обстреливали Троицкое. Из гранатометов и стрелкового оружия - Пески, Авдеевку, Майорск, Новолуганское и Луганское.

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