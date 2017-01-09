Бекешкина: Мирных майданов не будет, на руках много оружия

Социалог считает, что если украинцы выйдут на улицы, то мирной революцией это уже не закончится, так как в обществе есть решимость и оружие на руках



"После роста тарифов мы ожидали подъема протестных настроений, но этого не произошло. Более того, протестные настроения даже несколько снизились. Растет апатия населения. Люди как-то приспособились к тарифам - кто-то получил субсидии, кто-то вообще не платит, вот когда будут выселять, что сомнительно, тогда и могут быть какие-то протесты", - сказала Бекешкина.



По ее словам, вообще нет прямой связи между протестными настроениями и реальными протестами.



"Но, боюсь, сейчас не будет уже мирных майданов, на руках у людей оружие, и у людей достаточно решимости... И я бы сказала, что, не дай Бог, что-то такое... Достаточно вспомнить, как под Радой один участник митинга бросил гранату", - отметила Бекешкина.



Отвечая на вопрос, могут ли возникнуть протесты на фоне событий в Донбассе, она сказала: "Люди недовольны, но уже свыклись, это ведь длится уже три года. Если не будет каких-то спорных решений, то, я думаю, ничего не произойдет".



Социолог подчеркнула, что украинцев сейчас волнуют больше всего война в Донбассе и экономические проблемы.



"Экономические. Война в Донбассе, конечно, - это проблема номер один. У многих там сыновья, родственники, знакомые. И есть перспектива там оказаться детям, поэтому, конечно, это волнует. А так, экономика волнует, в том числе и в Донбассе. Когда мы работали на освобожденных территориях и писали аналитические записки, я так и написала: экономика, экономика и еще раз экономика. Мы проводили фокус-группы, и никто не вспоминал ни о русском языке, на котором говорили и говорят, ни о НАТО. Если вспоминали о России, то только в контексте того, куда наши заводы будут продавать свою продукцию", - подчеркнула Бекешкина.







21 ноября Бекешкина заявляла , что в Украине высокие протестные настроения были все 25 лет.





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