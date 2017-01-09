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Конкурс на главу Нацполиции завершился: 64 кандидата

09.01.2017 12:04
После обработки документов в течение трех дней полный список кандидатов будет доступен на сайте МВД, сказал министр внутренних дел
Конкурс на главу Нацполиции завершился: 64 кандидата
Фото: facebook.com/arsen.avakov.1

Завершился прием заявок на консультативный конкурс на главу Нацполиции Украины. Об этом у себя в Facebook cообщил глава МВД Арсен Аваков.

"Подано 64 заявки, с которыми начинает работу конкурсная комиссия. После обработки документов в течение трех дней полный список допущенных к конкурсу кандидатов, отвечающих согласно Закону квалификационным требованиям, будет доступен на сайте МВД", - cказал Аваков.

18 ноября и.о. главы Нацполиции Вадим Троян отметил, что пока не определился будет ли он принимать участие в конкурсе, которое объявило МВД.

17 ноября глава МВД Арсен Аваков сообщил, что объявлен конкурс на должность главы Нацполиции.

14 ноября глава Нацполиции Хатия Деканоидзе подала в отставку. Она заявила, что политикам необходимо отказаться от вмешательства в работу ведомства.

Читайте также: Почему уходит Деканоидзе: полный текст заявления об отставке

16 ноября министр внутренних дел представил личному составу Национальной полиции временно исполняющего обязанности главы ведомства Вадима Трояна.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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