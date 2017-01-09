В Станице Луганской выявлено 800 псевдопереселенцев - СБУ

Руководство райгосадминистрации приняло решение о приостановлении 800 гражданам социальных выплат

Служба безопасности Украины выявила в районе проведения антитеррористической операции незаконное получение социальных выплат из государственного бюджета. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

СБУ установила, что более 800 граждан Украины получают социальные выплаты из государственного бюджета на территории Станично-Луганского района, хотя постоянно проживают на временно оккупированных территориях.

В связи с этим руководство райгосадминистрации приняло решение о приостановлении таких выплат, в результате чего экономия средств государственного бюджета составила около 4 млн грн.

КПВВ Станица Луганская - единственный пешеходный пункт пропуска в Луганской области. Расстояние от Станицы до оккупированного Луганска около 12 км.

20 апреля сообщалось, что 19 человек, которых в террористической организации ДНР называют "министрами" и другими "должностными лицами", получали пенсионные и социальные выплаты из государственного бюджета Украины.

ДНР и ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке Российской Федерации часть Донецкой и Луганской области Украины. Обе организации созданы, финансируются и содержатся Россией, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо.

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