В Станице Луганской выявлено 800 псевдопереселенцев - СБУ
Служба безопасности Украины выявила в районе проведения антитеррористической операции незаконное получение социальных выплат из государственного бюджета. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.
СБУ установила, что более 800 граждан Украины получают социальные выплаты из государственного бюджета на территории Станично-Луганского района, хотя постоянно проживают на временно оккупированных территориях.
В связи с этим руководство райгосадминистрации приняло решение о приостановлении таких выплат, в результате чего экономия средств государственного бюджета составила около 4 млн грн.
КПВВ Станица Луганская - единственный пешеходный пункт пропуска в Луганской области. Расстояние от Станицы до оккупированного Луганска около 12 км.
20 апреля сообщалось, что 19 человек, которых в террористической организации ДНР называют "министрами" и другими "должностными лицами", получали пенсионные и социальные выплаты из государственного бюджета Украины.
ДНР и ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке Российской Федерации часть Донецкой и Луганской области Украины. Обе организации созданы, финансируются и содержатся Россией, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо.
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