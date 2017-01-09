Член Меджлиса: Возвращение Крыма в состав Украины неизбежно

В составе Украины должны быть и Автономная Республика Крым и все восточные области, сказала член Меджлиса крымскотатарского народа Гульнара Бекирова

"То, что Крым должен вернуться в состав Украины, - неизбежно. Мы каждое утро встаем и вечером ложимся с одной мыслью: чтобы крымскотатарский народ вернулся на родину. Уверена, что так и будет. Народ, помнящий свою историю, свой язык, свои обычаи и традиции, никогда не исчезнет и не пропадет. Народ, воспитывающий подрастающее поколение в духе патриотизма, любви к своей родине, к своему народу и уважающий патриотические чувства других народов мира, будет жить вечно. Мы вернемся в Крым", - сказала Бекирова.



По ее словам, главное сейчас - сохранение Украины как целостного и неделимого государства. "В составе ее должны быть и Автономная Республика Крым и все восточные области", - подчеркнула Бекирова.



Она считает, что непосредственно возле самой админграницы должны быть созданы условия, дабы люди могли с легкостью приехать, сделать документы украинского образца, получить необходимые консультации.



"Это же наши патриоты! Сегодня не так просто жить в Крыму и говорить об Украине. Это те люди, которые верят в возвращение Крыма", - подчеркнула Бекирова.





4 ноября секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов сказал , что вслед за деоккупацией Донбасса необратимо произойдет деоккупация Крымского полуострова, а это, в свою очередь, "равно смертному приговору" для президента РФ Владимира Путина





Россия оккупировала Автономную республику Крым в 2014-м году. Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014-го началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. Ключевые международные организации, в том числе Генеральная ассамблея ООН, осудили действия России и назвали аннексию и оккупацию Крыма незаконной. Против РФ были введены экономические санкции. За проведение Москвой так называемых выборов с участием Крыма в 2016-м году парламент Украины признал Госдуму РФ нелегитимной.



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