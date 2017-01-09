Катастрофа МН17: журналист пытался провезти обломки самолета

Репортер отказался передать фото и видео материалы, которые ему удалось снять на месте аварии

В Нидерландах в аэропорту полиция задержала журналиста Микеля Спеккерса, поскольку он провозил обломки самолета рейса МН17. Об этом сообщает Nltimes.nl.

Полицейские изъяли у нидерландского журналиста возможные человеческие останки, которые он нашел на месте катастрофы МН17 в ОРДО.

По информации прокуратуры прокуратуре, сумки с металлическими деталями и объектами, которые могут быть человеческими останками будут исследованы в ближайшее время.

По словам прокурора, журналист отказался передать фото и видео материалы, которые ему удалось снять на месте аварии.

Как выяснилось, Спеккерс посетил оккупированный Донецк, чтобы снять документальный фильм о повседневной жизни в регионе.

После этого он побывал на месте катастрофы самолета рейса МН17.

Журналист говорит, что нашел различные вещи, в том числе кусок кости.

28 сентября сообщалось, что следователи голландской прокуратуры на презентации доклада обнародовали аудиозапись телефонного разговора боевиков в Донбассе о катастрофе Боинга МН17.

Международные прокуроры, расследующие катастрофу Боинга рейса MH17, который был сбит над Донбассом в 2014 году, говорят, что ракета комплекса ЗРК Бук, попавшая в самолет, была привезена из России и запущена с территории, подконтрольной боевикам.

ДНР и ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке Российской Федерации часть Донецкой и Луганской области Украины. Обе организации созданы, финансируются и содержатся Россией, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо.

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