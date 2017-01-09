Волонтеры вычислили группу танкистов из Чечни, воевавших в ОРДЛО

В результате разведки открытых источников были получены новые свидетельства участия в гибридной войне в Донбассе группы танкистов из Чечни

Волонтеры-расследователи военных преступлений России в Донбассе идентифицировали военнослужащих, группу танкистов 17-й ОМСБр из Чечни, принимавших участие в боевых действиях в Донбассе. Об этом говорится сообщении группы Inform Napalm.

"Буквально неделю назад международное разведывательное сообщество InformNapalm опубликовало материал по идентификации "кавалера" медали За отвагу - танкиста-контрактника 17-й отдельной мотострелковой бригады (в/ч 65384, н/п Шали, Чеченская Республика) 58-й армии Южного военного округа ВС РФ Максима Иванова, получившего государственную награду за участие в боевых действиях в Донбассе летом - осенью 2014 года", - отмечается в сообщении.





В результате нового OSINT-расследования (разведка открытых источников) по горячим следам были получены новые свидетельства участия в гибридной войне в Донбассе группы танкистов этого военного соединения.





"Главным источником информации стал танкист Абдулхаким Назаров, который не так давно перевелся с Кавказа в элитное танковое соединение Западного военного округа. При изучении профиля Назарова удалось идентифицировать его сослуживцев по Чечне - также "ветеранов" Донбасса из танкового батальона 17-й мотострелковой бригады", - говорится в сообщении.

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"Судя по фотоподборкам и комментариям, загруженным на странички Назарова, летом - осенью 2014 года он в составе батальонно-тактической группы 17-й ОМСБр принимал участие в боевых действиях в Донбассе. По итогам этой "командировки" награжден ведомственной медалью МО РФ За боевые отличия, - сказано в сообщении.

Фотографии периода так называемой "ростовско-украинской командировки", загруженные на страницу Назарова, датированы 13-14 сентября 2014 года.

"Самой горячей фазой российского вторжения в Украину. Фотографии сделаны в лесном привальном лагере российских интервентов, которые позируют в неуставной одежде, на заднем плане видны замаскированные танки", - говорится в сообщении.

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ДНР и ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке Российской Федерации часть Донецкой и Луганской области Украины. Обе организации созданы, финансируются и содержатся Россией, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо.

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