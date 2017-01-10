Вице-премьер: Украина уже прошла самую низшую точку падения

По словам Павла Розенко, самые болезненные этапы реформирования Украина уже прошла

Самые болезненные этапы реформирования, которые пришлись на время правительства Арсения Яценюка и на первые месяцы правительства Владимира Гройсмана, уже прошли. Об этом заявил вице-премьер-министр Павел Розенко в интервью Радио Свобода.

"И я могу сказать, что в социальной сфере мы уже сегодня не говорим о том, что нужно иметь какие-то пенсионные программы или урезать какие-то социальные проекты. Все-таки мы уже прошли самую низшую точку своего падения", - сказал он.

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По словам вице-премьера, повышение заработной платы с 1 января 2017 года до 3200 гривень - это первый позитивный сигнал.

Розенко также выразил надежду, что единство "президент-парламент-правительство" будет длиться и в 2017 году, что даст возможность, по словам вице-премьера, говорить о росте социальных стандартов и экономики.

27 декабря Гройсман пригрозил бизнесу стотысячными штрафами за отказ от выплаты своим работникам заработной платы на уровне не менее чем минимальная в 3200 грн.

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