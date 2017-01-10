Вице-премьер: Украина уже прошла самую низшую точку падения
Самые болезненные этапы реформирования, которые пришлись на время правительства Арсения Яценюка и на первые месяцы правительства Владимира Гройсмана, уже прошли. Об этом заявил вице-премьер-министр Павел Розенко в интервью Радио Свобода.
"И я могу сказать, что в социальной сфере мы уже сегодня не говорим о том, что нужно иметь какие-то пенсионные программы или урезать какие-то социальные проекты. Все-таки мы уже прошли самую низшую точку своего падения", - сказал он.
Читайте также: Гройсман рассказал, что нужно для курса 18,5 грн/$
По словам вице-премьера, повышение заработной платы с 1 января 2017 года до 3200 гривень - это первый позитивный сигнал.
Розенко также выразил надежду, что единство "президент-парламент-правительство" будет длиться и в 2017 году, что даст возможность, по словам вице-премьера, говорить о росте социальных стандартов и экономики.
27 декабря Гройсман пригрозил бизнесу стотысячными штрафами за отказ от выплаты своим работникам заработной платы на уровне не менее чем минимальная в 3200 грн.
Подписывайтесь на аккаунт ЛІГА.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Бизнес на ЛІГА.net
-
08.01.17
11:27
-
08.01.17
11:09
-
06.01.17
15:23
-
06.01.17
16:28
-
06.01.17
14:09