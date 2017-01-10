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Киселев и Ганапольский ушли с канала Мураева-Рабиновича NewsOne

10.01.2017 07:47
Продюссер канала NewsOne Алексей Семенов заявил, что покинул должность на канале, вместе с ним NewsOne покинули Матвей Ганапольский и Евгений Киселев
Киселев и Ганапольский ушли с канала Мураева-Рабиновича NewsOne
Алексей Семенов (фото - facebook.com)

Продюссер канала NewsOne Алексей Семенов заявил, что 9 января покинул должность на телеканале. Вместе с ним NewsOne покинули Матвей Ганапольский и Евгений Киселев.

Семенов в своем посте на Facebook напомнил, что начал работу на NewsOne январе 2015 года.

"Сегодня 9 января 2017 я закончил работу на NewsOne. Вместе с Матвеем Ганапольским и Евгением Киселевым мы приступаем к новому проекту и, как надеюсь, открываем новую страницу медиа-истории страны. Вперед и вверх!", - написал он.


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ЛIГАБiзнесIнформ
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