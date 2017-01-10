УПЦ КП в оккупированном Крыму: чего опасаться прихожанам

Украинская православная церковь КП продолжает деятельность, несмотря на давление оккупантов, сказал спикер Киевской патриархии Евстратий Зоря

В оккупированном Крыму Украинская православная церковь Киевского патриархата рассматривается как агент украинского влияния. Об этом Крым. Реалии заявил религиовед Виталий Хромец.



"Церковь будет занимать абсолютно проукраинскую позицию. Опасаться давления, думаю, стоит", - сказал он.

"За время оккупации число приходов Украинской православной церкви КП в Крыму уменьшилось: закрыты церкви в Севастополе, Красноперекопске, Керчи, селе Перевальном. Община УПЦ Киевского патриархата так и не была зарегистрирована, но прихожан стало больше", - отметил епископ Симферопольский и Крымский Климент Украинской православной церкви Киевского патриархата.

Архиепископ Черниговский и Нежинский, спикер Киевской патриархии Евстратий Зоря подчеркнул, что причины давления со стороны российских оккупантов - это, что Украинская православная церковь не признавала и не признает российского статуса Крыма.

"Как, увы, это сделали некоторые конфессии, в том числе общины Московского патриархата. У нашей церкви принципиальная позиция. Кроме того, наша церковь в Крыму - неотъемлемая часть украинской не только де-юре, но и де-факто. Потому богослужения проводятся на украинском языке. Мы поддерживаем украинские традиции, на богослужениях люди слышат молитвы за Украину, могут чувствовать себя украинцами, общаться с теми, кто придерживается тех же взглядов", - подчеркнул он.

По его словам, УПЦ КП в оккупированном Крыму стала большим, чем религиозный центр.

"Мы продолжаем деятельность, несмотря на давление со стороны местной оккупационной власти - сколько бы это ни продолжалось. История, в том числе советская, показывает, что победить церковь путем давления, гонений, невозможно. Она лишь усиливается", - отметил спикер Киевской патриархии Евстратий Зоря.

5 октября сообщалось, что за последние два года в Украине более 39 приходов Украинской православной церкви Московского патриархата перешли под юрисдикцию УПЦ Киевского патриархата.

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Россия оккупировала Автономную республику Крым в 2014-м году. Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014-го началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. Ключевые международные организации, в том числе Генеральная ассамблея ООН, осудили действия России и назвали аннексию и оккупацию Крыма незаконной. Против РФ были введены экономические санкции. За проведение Москвой так называемых выборов с участием Крыма в 2016-м году парламент Украины признал Госдуму РФ нелегитимной.

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