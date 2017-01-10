Безвиз с ЕС: в МИД ожидают заветное решение до мая 2017 года

По мнению замглавы МИД Елены Зеркаль, решение будет принято до выборов во Франции, но вступит в силу уже после их проведения

Европейский Союз, вероятнее всего, примет решение о введении безвизового режима с Украиной до президентских выборов во Франции, которые пройдут в апреле-мае 2017 года. Такое мнение в интервью Европейской правде выразила замминистра иностранных дел Украины Елена Зеркаль.

В то же время, по ее словам, решение вступит в силу, скорее всего, уже после выборов.

"Наш таймлайн, по которому мы сейчас движемся к безвизовому (по крайней мере, как я его вижу), говорит о том, что окончательное решение о безвизе будет принято до выборов во Франции, но оно вступит в силу, скорее всего, не раньше этих выборов", - сказала Зеркаль.

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Замглавы МИД отметила, что в отношении Грузии процесс пошел дальше и уже "вышел на финишную прямую": триалог с Тбилиси завершен, и уже в феврале грузинский вопрос может быть проголосован в Европарламенте.

Как подчеркнула Зеркаль, в случае обещанной одновременной отмены виз для украинцев и грузин решение по Грузии придется "придержать" на уровне Совета ЕС, пока Украина не завершит все процедуры.

Также замминистра сообщила, что ноябрьское решение комитета постоянных представителей в Совете ЕС о начале триалога и декабрьское решение саммита Евросоюза являются гарантией того, что Украина все же получит безвизовый режим.

22 декабря 2016 года министр иностранных дел Украины Павел Климкин спрогнозировал, что окончательное решение о предоставлении безвизового режима украинцам будет принято ЕС весной 2017 года.

28 декабря были обнародованы результаты исследования Фонда Деминициативы и Центра Разумкова, согласно которым большинство украинцев поддерживают евроинтеграцию, при этом для половины не важен безвизовый режим с ЕС.

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