Дело о расстреле Майдана: в суде отреагировали на зажженные шины

В Святошинском райсуде Киева заверили, что провокации с поджогом покрышек у здания суда "на состав суда не влияют и не смогут препятствовать работе"

Провокация с поджогом шин под Святошинским районным судом в ночь с 8 на 9 января 2017 года расценивается как вмешательство в его деятельность, однако не повлияет на состав суда. Об этом перед началом судебного заседания по делу об убийстве 48 участников Майдана заявил председательствующий судья суда Сергей Дячук, передает корреспондент ЛІГА.net.

"В ночь с 8 на 9 января в связи с данным уголовным производством под помещением суда были подожжены шины. Результатом этих действий стала закопченность фасада и болезнь сотрудника охраны. Также изуродован государственный флаг, оставшийся в копоти", - сказал он.

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Дячук отметил, что в отличии от ряда других направленных на нарушение общественного порядка провокаций, эта акция "направлена на состав суда".

"Такие действия суд расценивает как вмешательство в деятельность суда. Суд уверяет, что такие действия на состав суда не влияют и не смогут воспрепятствовать его работе", - добавил он.

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