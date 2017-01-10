Вопреки СБУ: Савченко опубликовала списки украинских заложников

Народный депутат Надежда Савченко, вопреки позиции официальных переговорщиков, опубликовала списки украинских заложников

По ее словам, в тех списках, которые запрашивает Украина, в настоящее время - 121 человек.





В списках, которые подтверждает ОРДЛО, 41 украинский заложник.

524 человека, согласно спискам, запрашивают представители ОРДЛО.



"Теперь обратим внимание на списки. Мы имеем две категории обмена. Первая категория это наши военнопленные, которые находятся на оккупированной Россией территории Донецкой и Луганской областей. Украина подает запрос на 129 человек. Противоположная сторона подтверждает 42 человека. Еще Украина разыскивает 494 без вести пропавших", - отметила Савченко.



По ее словам, вторая категория обмена - это украинские политзаключенные, содержащихся в российских тюрьмах и в оккупированном Россией Крыму.





"Их в настоящее время 44 человека. В Украине в тюрьмах тоже есть российские граждане, отбывающие наказание за преступления, совершенные против территориальной целостности Украины и против украинского народа в период с 2014 по 2016 годы. Их в настоящее время 102 человека", - отметила Савченко.



"В этих списках мы собрали за девять месяцев после моего возвращения, уже могут быть неточности, кого могли обменять так, что никто не знал, у кого-то могут быть неточные или неполные данные", - cказала Савченко.



7 января советник главы СБУ Юрий Тандит

7 января советник главы СБУ Юрий Тандит сообщил , что обнародование списков украинских заложников может навредить и им самим, и их родственникам.





ДНР и ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке Российской Федерации часть Донецкой и Луганской области Украины. Обе организации созданы, финансируются и содержатся Россией, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо.





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