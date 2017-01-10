Трибунал по Крыму: в МИД сказали, когда можно ждать решения

По словам замминистра Елены Зеркаль, в лучшем случае решение может быть вынесено не ранее 2019 года, в худшем - в 2021-м

Арбитраж по нарушению прав Украины как прибрежного государства в связи с оккупацией Россией Крыма может начать свою работу уже с середины 2017 года, решение в лучшем случае можно ожидать через два года. Об этом в интервью Европейской правде заявила замминистра иностранных дел Украины Елена Зеркаль.

"Мы закончили все необходимые досудебные процедуры… Мы, безусловно, рассчитываем, что арбитраж начнет работать уже с середины 2017 года", - сказала она.

Зеркаль отметила, что предмет спора - это нарушение прав Украины как прибрежного государства.

"Это касается вопроса прав на природные ископаемые, на археологическое наследие, на охрану морской среды. Это и вопросы незаконного строительства, и отсутствие возможности проведения навигации - все права, которые дает Украине соответствующая конвенция, принятая в рамках ООН", - подчеркнула замглавы МИД.

В то же время, по словам Зеркаль, трибунал не будет рассматривать вопросы территориальной принадлежности Крыма и делимитации границ.

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Как отметила замминистра, арбитраж может вынести решение в промежутке между 2019 и 2021 годами.

"По негативному сценарию, с длинными процедурами, это середина 2021 года. Самый быстрый - не ранее 2019 года", - сказала она.

"Мы хотим реституции своих прав, то есть восстановления права на использование морской прибрежной зоны, которая в соответствии с конвенцией (Конвенция ООН по морскому праву - ред.) принадлежит Украине", - подчеркнула Зеркаль.

Замглавы МИД также добавила, что состав арбитража украинскую сторону полностью устраивает.

23 декабря 2016 года министр иностранных дел Украины Павел Климкин сообщил, что арбитраж по делу о нарушении Россией Конвенции ООН по морскому праву полностью сформирован.

В конце августа 2016 года сообщалось, что Украина обратится в Международный трибунал ООН по морскому праву из-за нарушения Россией соответствующей международной конвенции.

Россия оккупировала Автономную Республику Крым в 2014 году. Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014-го началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. Ключевые международные организации, в том числе Генеральная ассамблея ООН, осудили действия России и назвали аннексию и оккупацию Крыма незаконной. Против РФ были введены экономические санкции. За проведение Москвой так называемых выборов с участием Крыма в 2016 году парламент Украины признал Госдуму РФ нелегитимной.

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