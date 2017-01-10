Запросы в Раду: народ больше всего интересует зарплата нардепов

В течение 2016 украинцы направляли запросы в Аппарат Верховной Рады, в запросах было возбуждено 3682 вопроса

В течение 2016 украинцы направляли запросы в Аппарат Верховной Рады, в запросах было возбуждено 3682 вопроса. Об этом говорится на сайте Рады.

В запросах на публичную информацию чаще всего граждане просили предоставить сведения о размере начисленной заработной платы в гривнях за каждый месяц 2016 года с учетом всех доплат, надбавок и вознаграждений всех народных депутатов Украины восьмого созыва, председателя Верховной Рады и его заместителей, список народных депутатов Украины, которым осуществлена выплата компенсации для аренды жилья или найма гостиничного номера в 2016 году и сколько каждый из этих депутатов получил средств в виде компенсации на эти цели, копии деклараций об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера 2015 года народных депутатов Украины и сотрудников Аппарата Рады, список штатных помощников-консультантов народных депутатов всех созывов, копии протоколов и всех стенограмм заседаний (в том числе и выездных) Комитетов Верховной Рады по 2016 год, информацию об отпусках народных депутатов за прошлый год и копии подтверждающих документов относительно пребывания в отпусках, о финансовых отчетах Верховной Рады и ее аппарата за все годы, выводы Главного юридического и Главного научно-экспертного управлений Аппарата Верховной Рады к отдельным законопроектам, копии проектов постановлений об увольнении судей в течение 2016 года.

Кроме того, украинцы интересовались, сколько на балансе Верховной Рады находится служебных квартир и почему к ним не заселяют народных депутатов восьмого созыва, стоимостью проезда по территории Украины и размером выплаченных народным избранникам расходов на заграничные командировки и выполнение депутатских полномочий.

Также зафиксировано просьбу предоставить текст принятого Государственного бюджета на 2017 год, информацию о посещении гражданами открытых пленарных заседаний парламента.





1236 запросов поступило через Интернет, 763 - по электронной почте, 121 - по почте, 55 - нарочным, 54 - фельдсвязи, 12 - по телефону, 2 - на личном приеме.

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