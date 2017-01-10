Укроборонпром: детали украинской версии штурмовой винтовки M-16

Новая штурмовая винтовка должна стать настоящей стрелковой системой в соответствии со стандартами, принятыми в армиях НАТО





"Именно на основе М16 предприятия концерна и будут производить вариант штурмовой винтовки, которая получила название WAC-47. Благодаря модульной конструкции существует возможность установки различных по длине стволов в соответствии с потребностями: 10.5 ", 11.5", 14.5 ", 18" или 24", - отметили в пресс-службе.







В пресс-службе добавили, что это позволяет варьировать оружие в соответствии с индивидуальными задачами бойца.



"Например, пехотный снайпер может использовать длинный 24-дюймовый ствол, который обеспечивает ведение эффективного прицельного огня на 600 метров, в то время, когда короткий в 10,5-дюймов ствол лучше отвечает потребностям индивидуальному компактному автоматическому огнестрельному оружию", - сказали в пресс-службе.



Использование модульного подхода позволяет адаптировать WAC-47 под различные калибры: 5,45х39, 7,62х39, 5.56х45 NАТО.







"Для вооружения сил специальных операций, могут понадобиться варианты штурмовой винтовки, которые используют специальные боеприпасы, предназначенные для узкопрофильного применения", - подчеркнули в пресс-службе.



"Важным аспектом в производстве натовской винтовки является то, что ее будут производить в Украине на основе лицензии от правительства США. При этом первая лицензия для испытания и оценки была получена три недели назад", - добавили в пресс-службе.





"Этот проект даст возможность перехода украинской армии и промышленности на стандарты НАТО. Наши бойцы будут вооружаться украинским оружием, который даст толчок всей экономике", - сказал заместитель генерального директора по авиастроению и производства ГК Укроборонпром Владимир Коробов.







5 января сообщалось , что Укроборонпром показал 10 важнейших разработок 2016 года.





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Штурмовая винтовка M16, которая будет производиться на предприятиях ГК Укроборонпром в кооперации с американской компанией Aeroscraft, является сверхсовременным оружием, которая соединила в себе многолетний опыт производства и использования в боевых условиях. Об этом сообщает пресс-служба Укроборонпрома.