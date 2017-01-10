Неизвестные сорвали суд по делу о расстреле 48 майдановцев

Группа неизвестных сорвала судебное заседание по делу об убийствах майдановцев 20 февраля 2014 года

Группа неизвестных, представившихся активистами одной из общественных организаций, сорвали судебное заседание по делу о расстреле 48 участников Майдана. Как передает корреспондент ЛІГА.net, сегодня, 10 января, в Святошинском районном суде Киева продолжилось слушание дела об убийствах майдановцев 20 февраля 2014 года.



После перерыва заседание было сорвано группой неизвестных, которые представились активистами одной из общественных организаций. "Активисты" держали в руках плакаты "Виновные должны быть наказаны" и "Когда суд опомнится?" и скандировали "Суд, накажи убийц!".



Неизвестные проигнорировали требование суда прекратить акцию, в связи с чем заседание было закрыто. "Требование председательствующего судьи не выполняется и в связи с тем, что конвой не может обеспечить защиту обвиняемых, объявляется перерыв до 11.30 17 января", - заявил судья Сергей Дячук.

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