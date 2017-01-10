В деле Пашинского подозреваемых нет - прокурор
В инциденте с участием народного депутата из фракции Народный фронт Сергея Пашинского подозрение о совершении преступления пока никому не объявляли. Об этом прокурор Киевской области Дмитрий Чибисов сказал журналистам. Трансляцию вел канал 112 Украина.
"У нас у всех участников событий сейчас одинаковый процессуальный статус. Мы никому не объявляли о подозрении, никого не определяли как преступников. После выполнения всех следственных действий, которые зафиксируют конкретно, кто что сделал, кто что нарушил, мы сможем тогда определиться с их статусом ", - сказал Чибисов.
Он отметил, что все участники события на этом этапе являются свидетелями.
1 января сообщалось, что Пашинский, защищаясь от нападения со стороны пьяного мужчины, применил огнестрельное оружие.
3 января стало известно, что у Пашинского изъяли примененное им оружие, патроны и разрешение на него.
Сегодня Пашинского допрашивает прокуратура.
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