В деле Пашинского подозреваемых нет - прокурор

У всех фигурантов дела сейчас одинаковый статус - свидетелей

В инциденте с участием народного депутата из фракции Народный фронт Сергея Пашинского подозрение о совершении преступления пока никому не объявляли. Об этом прокурор Киевской области Дмитрий Чибисов сказал журналистам. Трансляцию вел канал 112 Украина.

"У нас у всех участников событий сейчас одинаковый процессуальный статус. Мы никому не объявляли о подозрении, никого не определяли как преступников. После выполнения всех следственных действий, которые зафиксируют конкретно, кто что сделал, кто что нарушил, мы сможем тогда определиться с их статусом ", - сказал Чибисов.

Он отметил, что все участники события на этом этапе являются свидетелями.

1 января сообщалось, что Пашинский, защищаясь от нападения со стороны пьяного мужчины, применил огнестрельное оружие.

3 января стало известно, что у Пашинского изъяли примененное им оружие, патроны и разрешение на него.

Сегодня Пашинского допрашивает прокуратура.

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