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Пашинский рассказал, откуда у него пистолет

10.01.2017 16:54
По словам депутата, примененное им оружие - наградное, оно было вручено ему в марте 2014 года
Пашинский рассказал, откуда у него пистолет
Сергей Пашинский (скриншот с видео)

Пистолет, из которого народный депутат Сергей Пашинский ранил мужчину в канун нового года, наградной - он вручен Пашинскому в марте 2014 года. Об этом сам Пашинский сообщил журналистам в перерыве допроса. Короткий брифинг для журналистов транслировал 112 Украина.

"Это наградное оружие, выданное мне в марте 2014 года, я был и.о. главы Администрации президента, имел право на его ношение и умею им пользоваться. Оно добровольно отдано мной следователю. Я ношу оружие в случае необходимости", - сказал Пашинский.

Он отметил, что сейчас идет расшифровка допроса, еще будут следственные действия.

Также, по словам Пашинского, его жена и сын дали согласие на допрос, он должен состояться в ближайшее время.

Сегодня прокурор Киевской области Дмитрий Чибисов сообщил, что в инциденте с участием Пашинского подозрение о совершении преступления пока никому не объявляли. Самого Пашинского сегодня допросила прокуратура.

1 января сообщалось, что депутат, защищаясь от нападения со стороны пьяного мужчины, применил огнестрельное оружие.

3 января стало известно, что у Пашинского изъяли примененное им оружие, патроны и разрешение на него.


ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
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