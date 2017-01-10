Пашинский рассказал, откуда у него пистолет
Пистолет, из которого народный депутат Сергей Пашинский ранил мужчину в канун нового года, наградной - он вручен Пашинскому в марте 2014 года. Об этом сам Пашинский сообщил журналистам в перерыве допроса. Короткий брифинг для журналистов транслировал 112 Украина.
"Это наградное оружие, выданное мне в марте 2014 года, я был и.о. главы Администрации президента, имел право на его ношение и умею им пользоваться. Оно добровольно отдано мной следователю. Я ношу оружие в случае необходимости", - сказал Пашинский.
Он отметил, что сейчас идет расшифровка допроса, еще будут следственные действия.
Также, по словам Пашинского, его жена и сын дали согласие на допрос, он должен состояться в ближайшее время.
Сегодня прокурор Киевской области Дмитрий Чибисов сообщил, что в инциденте с участием Пашинского подозрение о совершении преступления пока никому не объявляли. Самого Пашинского сегодня допросила прокуратура.
1 января сообщалось, что депутат, защищаясь от нападения со стороны пьяного мужчины, применил огнестрельное оружие.
3 января стало известно, что у Пашинского изъяли примененное им оружие, патроны и разрешение на него.
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