Списки Савченко не помогут освобождению заложников - переговорщик

Обнародовать списки и вести постоянные переговоры об освобождении заложников - это разные вещи, заявил собеседник из переговорной группы в Минске

Опубликование списков народным депутатом Надеждой Савченко украинских заложников не ускорит процесс их освобождения и ничем им не поможет. Об этом ЛІГА.net сообщил собеседник из числа переговорщиков от Украины в Минске.

По словам представителя из переговорной группы, публикация списков ничем не поможет освобождению заложников. "Если кто-то хочет содействовать этому процессу, он должен руководствоваться принципом не навредить", - сказал собеседник.

Он добавил, что обнародовать списки и вести постоянные переговоры об освобождении с представителями ОРДЛО - это совсем разные вещи.

Кроме того, подчеркнул он, в списках, опубликованных Савченко, очень много неточной информации. "Они устаревшие", - добавил он.

10 января сообщалось, что Савченко опубликовала списки украинских заложников.

7 января советник главы СБУ Юрий Тандит сообщил, что обнародование списков украинских заложников может навредить и им самим, и их родственникам. ДНР и ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке Российской Федерации часть Донецкой и Луганской области Украины. Обе организации созданы, финансируются и содержатся Россией, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо.