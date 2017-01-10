Списки Савченко не помогут освобождению заложников - переговорщик
Опубликование списков народным депутатом Надеждой Савченко украинских заложников не ускорит процесс их освобождения и ничем им не поможет. Об этом ЛІГА.net сообщил собеседник из числа переговорщиков от Украины в Минске.
По словам представителя из переговорной группы, публикация списков ничем не поможет освобождению заложников. "Если кто-то хочет содействовать этому процессу, он должен руководствоваться принципом не навредить", - сказал собеседник.
Он добавил, что обнародовать списки и вести постоянные переговоры об освобождении с представителями ОРДЛО - это совсем разные вещи.
Кроме того, подчеркнул он, в списках, опубликованных Савченко, очень много неточной информации. "Они устаревшие", - добавил он.
10 января сообщалось, что Савченко опубликовала списки украинских заложников.
7 января советник главы СБУ Юрий Тандит сообщил, что обнародование списков украинских заложников может навредить и им самим, и их родственникам.
ДНР и ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке Российской Федерации часть Донецкой и Луганской области Украины. Обе организации созданы, финансируются и содержатся Россией, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо.
Подписывайтесь на аккаунт ЛІГА.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Бизнес на ЛІГА.net
-
14:55
-
16:57
-
16:12
-
15:21
-
05.01.17
09:15