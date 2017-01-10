СБУ: Действия Савченко угрожают жизни украинских заложников

В списках Савченко - пропавшие без вести и погибшие. Но есть и заложники. В СБУ говорят, что публикация списков - прямая угроза жизни этим людям

Опубликованные народным депутатом Надеждой Савченко списки украинских заложников некорректны, в них содержаться устаревшие данные. Об этом в эфире 5 канала сообщил советник главы СБУ Юрий Тандит.

По его словам, в списках есть пропавшие без вести и погибшие. Из-за публикации жизни находящихся в заложниках украинцев может угрожать опасность.

"Есть в этих списках ребята, которые до сих пор еще находятся у местных полевых командиров. Публикация подобных списков - прямая угроза жизни этих ребят. У всех наших заложников есть близкие. Эти данные могут быть прямым источником наживы мошенников, которые могут выйти по персональным данным на родных. В этих списках есть десятки наших воинов, которые входят в списки без вести пропавших. Кроме этого в списках есть погибшие ребята", - сказал Тандит.

Сегодня Савченко опубликовала списки украинских заложников.

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