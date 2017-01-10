СБУ опровергла данные адвокатов об условиях содержания Ефремова

В спецслужбе подчеркнули, что за все время пребывания под стражей Ефремов и его адвокаты не подали ни одной жалобы

СБУ опровергает информацию адвокатов, опубликованную в интервью одному из украинских СМИ, о якобы "нечеловеческих" условиях пребывания Александра Ефремова в изоляторе временного содержания СБ Украины. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

В спецслужбе подчеркнули, что за все время пребывания под стражей Ефремов и его адвокаты не подали ни одной жалобы, в том числе на условия содержания.

В СБУ сообщили, что Ефремов находится в стандартной двухместной камере площадью 13,5 квадратных метров, которая оборудована всем необходимым. Окно с форточкой свободно открывается по желанию задержанного.

В ведомстве отметили, что для прекращения спекуляций готовы предоставить возможность для ознакомления с условиями содержания Ефремова уполномоченному Верховной Рады по правам человека Валерии Лутковской.

4 января сообщалось, что обвинительный акт по подозрению в ряде преступлений против Ефремова направлен в суд.

Уголовное производство против Ефремова будет рассматривать Старобельский районный суд Луганской области.

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