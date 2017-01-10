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В Крыму оккупанты продлили арест фигурантам дела Хизб ут-Тахрир

10.01.2017 21:31
Ремзи Меметов, Энвер Мамутов, Зеври Абсеитов и Рустем Абильтаров останутся под стражей до 12 апреля
В Крыму оккупанты продлили арест фигурантам дела Хизб ут-Тахрир
Эмил Курбединов (фото - facebook.com/emil.kurbedinov)

Орган оккупационной администрации Крыма, который оккупанты называют судом, продлил арест четырем фигурантам дела Хизб ут-Тахрир. Об этом со ссылкой на адвоката Эмиля Курбединова сообщает сайт Крым.Реалии.

Ремзи Меметов, Энвер Мамутов, Зеври Абсеитов и Рустем Абильтаров останутся под стражей до 12 апреля.

"Срок содержания под стражей четырем парням из Бахчисарая продлили до 12 апреля. Двоих из них просто не доставили: Меметова и моего подзащитного Мамутова. Поскольку они находятся на принудительном психиатрическом стационаре. В нарушение действующего законодательства их все равно не доставили. Двое (Абсеитов и Абильтаров) содержались в нарушение конвенции в зале судебного заседания в "клетке", - рассказал Курбединов.

По словам адвоката, заседание проходило в маленьком зале, куда не пустили часть слушателей.

Курбединов добавил, что будет подавать апелляцию на решение "суда", поскольку оно ничем не обосновано.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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