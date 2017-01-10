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Глава Донецкой ОГА обязал своих сотрудников говорить по-украински

10.01.2017 21:45
Как отметил Жебривский, в прошлом году ОГА дважды организовывала курсы делового украинского языка для работников администрации
Глава Донецкой ОГА обязал своих сотрудников говорить по-украински
Павел Жебривский

Глава Донецкой ОГА Павел Жебривский подписал приказ, согласно которому с 10 января сотрудники облгосадминистрации на работе должны пользоваться исключительно государственным языком. Об этом Жебривский написал на своей странице в Facebook.

"Отныне в Донецкой областной военно-гражданской администрации переходим на использование исключительно украинского языка", - написал он.


Фото: facebook.com/zhebrivskyi

Как отметил Жебривский, в прошлом году ОГА дважды организовывала курсы делового украинского языка для работников администрации.

В 2017 году, по его словам, будут организованы курсы английского языка.

Жебривский считает, что настоящую Украину нужно начать строить в Донецкой области. По его словам, ключевой вопрос - это то, что люди региона ищут самоидентификацию настоящего украинца.

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ЛIГАБiзнесIнформ
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