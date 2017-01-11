ГПСУ: Факт задержания РФ украинца в Крыму мог иметь место

По предварительным данным, российские оккупанты действительно могли задержать гражданина Украины на въезде в Крым 5 января 2017 года

В Государственной пограничной службе Украины допускают, что факт задержания российскими силовиками украинца, который пытался въехать в оккупированный Крым, мог иметь место, однако это было еще 5 января 2017 года. Об этом в эфире телеканала 112 Украина сообщил помощник главы ГПСУ Олег Слободян.

"В результате дополнительной проверки мы выяснили, что, возможно, такой факт действительно имел место, но было это еще 5 января", - сказал он.

Слободян предположил, что украинцу действительно был запрещен въезд в РФ и он, вероятно, сменил фамилию для того, чтобы попасть в оккупированный Крым. По словам представителя ГПСУ, новые документы гражданин получил в установленном законом порядке, поэтому оснований для его задержания у украинских пограничников не было.

"Но в результате дополнительных фильтрационных мер, скорее всего, россияне смогли выявить, что это действительно тот гражданин, который проходил у них по базе данных и ему запрещен въезд на территорию РФ", - подчеркнул Слободян и добавил, что Госпогранслужба продолжает проверять эту информацию совместно с другими правоохранительными органами Украины, окончательные результаты будут известны несколько позже.

При этом чиновник отметил, что говорить о какой-либо достоверности данных, полученных из российских СМИ, тяжело, поскольку ГПСУ не поддерживает никаких контактов с силовиками государства-агрессора в Крыму и не ведет обмен информацией с ними. "Поэтому проверять эту информацию мы могли, только опираясь на сообщение, которое было в открытых российских источниках, и на свои базы данных", - сообщил Слободян.

10 января 2017 года СМИ РФ сообщили о задержании российскими оккупантами гражданина Украины, пытавшегося попасть в аннексированный Крым. Задержанному якобы ранее был запрещен въезд в Россию до 2019 года, однако мужчина сменил фамилию в надежде обойти запрет и въехать на оккупированную агрессором территорию.

Читайте также: Трибунал по Крыму: в МИД сказали, когда можно ждать решения

16 декабря 2016 года сообщалось о том, что российские оккупанты рассматривают возможность учета лиц, прибывающих в аннексированный Крым из материковой Украины.

Россия оккупировала Автономную Республику Крым в 2014 году. Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014-го началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. Ключевые международные организации, в том числе Генеральная ассамблея ООН, осудили действия России и назвали аннексию и оккупацию Крыма незаконной. Против РФ были введены экономические санкции. За проведение Москвой так называемых выборов с участием Крыма в 2016 году парламент Украины признал Госдуму РФ нелегитимной.

Подписывайтесь на аккаунт ЛІГА.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.