Австралия способствует энергобезопасности Украины - Порошенко

Любая диверсификация поставок энергоносителей - вклад в суверенитет Украины, и Австралия в этом официальному Киеву очень помогает, заявил президент

По случаю 25-летия дипломатических отношений между Украиной и Австралией президент Петр Порошенко написал письмо главе австралийского правительства Малкольму Тернбуллу, отметив важность сотрудничества в ядерной сфере для энергонезависимости страны. Письмо главы государства было опубликовано в Facebook на странице украинского посольства в Австралии.

"Рассчитываю на успешную реализацию двустороннего соглашения о сотрудничестве в отрасли использования ядерной энергии в мирных целях, что значительно будет способствовать повышению энергетической безопасности нашего государства", - сказал Порошенко.

По словам президента, Австралия не только была среди первых государств, которые признали независимость Украины, а (на парламентском уровне) Голодомор - геноцидом украинского народа, но и "последовательно и решительно" поддерживает Украину в борьбе с российской агрессией.

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По установленной мощности ядерных энергоблоков Украина занимает седьмое место в мире. Все реакторы типа ВВЭР (водо-водяной энергетический реактор). В Украине действуют четыре АЭС с 15 энергоблоками, одна из которых, Запорожская АЭС, с шестью энергоблоками общей мощностью 6000 МВт является крупнейшей в Европе.

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