Дело на миллион: Гройсман просит вмешаться НАБУ (исправлено)

Премьер-министр обратился к НАБУ с просьбой вмешаться в дело о конфискации миллиона долларов у гражданки Италии

Премьер-министр Владимир Гройсман обратится в Национальное антикоррупционное бюро с просьбой проверить решение апелляционного суда, согласно которому изъятый украинскими таможенниками миллион долларов должен быть возвращен гражданке Италии. Об этом Гройсман заявил, закрывая заседание правительства, передает корреспондент ЛІГА.net.



"Вы помните, таможенниками была задержана гражданка Италии с миллионом долларов наличкой? Первую инстанцию таможня выиграла... Решением апелляционного суда таможню обязали вернуть изъятые деньги, а гражданку Италии признать невиновной", - сказал он.

По словам Гройсмана, представителю таможни не дали слова в суде при рассмотрении дела.

"Судья зачитал решение и закрыл заседание. Это судья апелляционного суда Киева Мельник В.В. У меня была информация, что таможенникам предлагали взятку в размене $200 тысяч за возврат этих средств. Таможенники на это не пошли. Я сегодня обращусь ко всем контрольным органам, чтобы они тщательно проверили это решение и обращусь в НАБУ", - заявил премьер.

24 октября 2016 года пресс-служба Государственной фискальной службы заявила, что таможенники киевского аэропорта в Жулянах выявили у гражданки Италии 230 тыс евро и более $783 тысяч наличными. В ГФС утверждают, что во время устного опроса женщина заявила об отсутствии валюты, а предъявить свой багаж отказалась, ссылаясь на то, что она якобы является дипломатом, но так и не смогла предъявить свой дипломатический паспорт.

В результате обнаруженные деньги таможенники изъяли "в рамках административного дела о нарушении таможенных правил".