В СЦКК назвали причину срыва боевиками разведение войск в Станице

Руководитель украинской стороны СЦКК объяснил, почему боевики постоянно срывают разведение войск в Станице Луганской

Руководитель украинской стороны Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня Борис Кременецкий объяснил, почему не удается пока развести войска в Станице Луганской. Об этом он сообщил в интервью Украинской правде.

"Если мы посмотрим географию этого места, то позиции ОРЛО находятся на горе князя Игоря - это высота, с которой все можно контролировать. Поэтому в случае разведения им придется оставить эти позиции и пойти за гору", - отметил Кременецкий.

По его словам, в этом случае боевики террористической организации ЛНР потеряют тактическое преимущество на этой территории. "Поэтому, на мой взгляд, все время и срывается это разведение", - отметил Кременецкий.

Относительно разведения войск в Петровском, когда удалось это сделать со второй попытки, Кременецкий сказал: "Мы уже были готовы разводить войска. С той стороны было два российских генерала. Я был с этой стороны. Мы договорились, что за 10 минут до разведения выпускаем по белой ракете, а начало разведения - это зеленая. Пошла белая ракета с обеих сторон. И здесь мы заметили беспилотник темного цвета над нашими позициями".

Он добавил, что ОБСЕ нас заверили, что это - не их.

"Действительно, беспилотник ОБСЕ белый, а это был темный. Внешне он напоминал российский. В течение 45 минут он пять раз пролетел над нашими позициями. Мы расценили его как враждебные действия. В итоге мы приняли решение приостановить разведение и сообщили об этом присутствующим представителям ОБСЕ", - отметил Кременецкий.

После этого, по его словам, последовали выстрелы из автоматического гранатомета и несколько очередей из автомата примерно за 700-800 метров до патруля ОБСЕ.

"На следующий день мы ожидали, что в отчете ОБСЕ будет информация об этом обстрел. Но в отчете ОБСЕ была информация, что "слышали какие-то выстрелы из неизвестного направления" и "не установлено, на этом участке, или нет. А мы точно знаем фамилии тех наблюдателей, которые там были. А как только выстрелы начались, они уехали, с ними были наши офицеры, это все слышали", - сообщил Кременецкий.

Отвечая на вопрос, насколько выгодно разведение войск Украине Кременецкий сказал: "Линия соприкосновения не меняется, она остается. Даже если мы отошли до километра, и та сторона отошла - однако этот участок продолжает находиться под огневым контролем. Кроме того, мы построили укрытие для ОБСЕ, чтобы они могли наблюдать".

26 ноября сообщалось, что разведение сил в Станице Луганской было сорвано из-за обстрелов украинских позиций террористами ЛНР 24 ноября.

27 сентября один из представителей Украины в контактной группе по Донбассу Евгений Марчук сообщил подробности подписанного рамочного соглашения о разведении войск в Донбассе.

21 сентября в Минске было подписано рамочное решение трехсторонней контактной группы о разведении сил и средств.

ДНР и ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке Российской Федерации часть Донецкой и Луганской области Украины. Обе организации созданы, финансируются и содержатся Россией, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо.

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