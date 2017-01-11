Украина потеряла 3 млн рабочих мест из-за оккупации Крыма и войны

Украина потеряла 3 млн рабочих мест из-за оккупации Донбасса и аннексии Крыма. Об этом сообщил министр социальной политики Андрей Рева, выступая на заседании правительства, передает корреспондент ЛІГА.net.

"В 2014-2015 годах Украина столкнулась с проблемой резкой потери количества рабочих мест в результате вооруженного конфликта с Российской Федерацией и аннексии Крыма. Занятость населения за этот период в Украине сократилась на три миллиона рабочих мест", - сказал он.

По словам министра, на сегодняшний день уровень занятости в Украине составляет 56,2% от количества трудоспособных.

"Из 26 миллионов человек трудоспособного возраста в возрасте от 15 до 70 лет у нас занятыми являются немногим более 16 миллионов человек. Для сравнения, в соседней Польше 22 миллиона при таких же демографических показателях трудоустроены и платят налоги, а также взносы в Пенсионный фонд", - сказал он.

Россия оккупировала Автономную республику Крым в 2014-м году. Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014-го началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. Ключевые международные организации, в том числе Генеральная ассамблея ООН, осудили действия России и назвали аннексию и оккупацию Крыма незаконной. Против РФ были введены экономические санкции.

После захвата Крыма вооруженная агрессия России против Украины продолжилась в Донбассе, где Москва создала террористические организации ДНР и ЛНР, захватившие при поддержке РФ часть Донецкой и Луганской областей. Обе организации финансируются и содержатся Россией, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо.