Кременецкий о гибридной войне в Донбассе: Военного решения нет
Руководитель украинской стороны Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня Борис Кременецкий заявил, что военного решения проблемы в оккупированном Донбассе нет. Об этом он сказал в интервью Украинской правде.
"Я могу сказать, что если взять чисто военное решение проблемы, то оно невозможно, потому что мы четко понимаем, что тогда Россия обязательно может открыто вмешаться", - сказал Кременецкий.
По его словам, в настоящее время Вооруженные Силы Украины достаточно сильны для того, чтобы те группировки, которые там находятся, просто сместить.
"Но мы понимаем, какие могут быть последствия с той стороны. Во-вторых, там очень много опасных объектов инфраструктуры. Мы видели, как россияне уничтожили Алеппо. Посмотрите на Донецк: есть несколько разрушенных домов - но город уцелел", - сказал Кременецкий.
Он считает, что при укреплении Вооруженных Сил Украины должны быть привлечены партнеры к политическому давлению.
"Чтобы увеличить России стоимость содержания этого всего", - добавил Кременецкий.
"Мы понимаем, что вдоль линии разграничения непосредственно российских подразделений нет. Есть российские офицеры, российские военнослужащие, но не штатные подразделения. Штатное подразделение находится где-то, в нескольких километрах", - добавил Кременецкий.
8 декабря министр обороны Степан Полторак сказал, что конфликт в Донбассе можно решить только мирным путем.
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