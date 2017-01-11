Кременецкий о гибридной войне в Донбассе: Военного решения нет

Если взять военное решение проблемы, то оно невозможно, поскольку Россия может открыто вмешаться, сказал руководитель украинской стороны СЦКК

Руководитель украинской стороны Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня Борис Кременецкий заявил, что военного решения проблемы в оккупированном Донбассе нет. Об этом он сказал в интервью Украинской правде.

"Я могу сказать, что если взять чисто военное решение проблемы, то оно невозможно, потому что мы четко понимаем, что тогда Россия обязательно может открыто вмешаться", - сказал Кременецкий.

По его словам, в настоящее время Вооруженные Силы Украины достаточно сильны для того, чтобы те группировки, которые там находятся, просто сместить.

"Но мы понимаем, какие могут быть последствия с той стороны. Во-вторых, там очень много опасных объектов инфраструктуры. Мы видели, как россияне уничтожили Алеппо. Посмотрите на Донецк: есть несколько разрушенных домов - но город уцелел", - сказал Кременецкий.

Он считает, что при укреплении Вооруженных Сил Украины должны быть привлечены партнеры к политическому давлению.

"Чтобы увеличить России стоимость содержания этого всего", - добавил Кременецкий.

"Мы понимаем, что вдоль линии разграничения непосредственно российских подразделений нет. Есть российские офицеры, российские военнослужащие, но не штатные подразделения. Штатное подразделение находится где-то, в нескольких километрах", - добавил Кременецкий.

8 декабря министр обороны Степан Полторак сказал, что конфликт в Донбассе можно решить только мирным путем.

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