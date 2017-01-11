Директором департамента по люстрации хотят стать 12 человек

Конкурс состоит из трех этапов и пройдет в период с 17 по 19 января

В конкурсе на должность директора департамента по вопросам люстрации будут участвовать 12 человек. Соответствующий список опубликован на сайте Минюста.

В министерстве отметили, что конкурс состоит из трех этапов и пройдет в период с 17 по 19 января.

На первом этапе конкурсного отбора претенденты пройдут письменное тестирование. Оно состоится 17 января. Второй этап - решение практической задачи - состоится 18 января. 19 января пройдет третий этап отбора - собеседование.

В список кандидатов, которые в установленный срок подали полный пакет документов, вошли:

Бондарь Вадим Олегович

Дуброва Алиса Игоревна

Есик Татьяна Александровна

Ковалевская Любовь Ивановна

Крупчак Назар Валерьевич

Макаренко Дмитрий Владимирович

Нагорный Сергей Сергеевич

Самойленко Анна Васильевна

Татарченко Александр Вячеславович

Чиковани Александра Валерьевна

Шевченко Наталия Вячеславовна

Яровой Виталий Владимирович

6 декабря Минюст объявил проведение конкурса на замещение вакантной должности директора департамента по вопросам люстрации.

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