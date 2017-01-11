Будет ли призыв офицеров запаса: подробности от Генштаба

Решение о призыве на военную службу офицеров запаса, которые окончили военные кафедры высших учебных заведений и ранее не служили, еще не принято

Решение о призыве на военную службу офицеров запаса, которые окончили военные кафедры высших учебных заведений и ранее не служили, еще не принято. Такое решение может быть принято в зависимости от того, сколько офицеров-контрактников воспользуются возможностью уволиться с военной службы. Об этом сегодня на брифинге сообщил начальник управления кадрового обеспечения офицерским составом, заместитель начальника главного управления персонала Генерального штаба ВСУ полковник Марк Андрусяк, передает корреспондент ЛІГА.net.

По закону об усовершенствовании порядка прохождения службы, в особый период может быть введен призыв офицерского состава сроком на 18 месяцев.

В случае необходимости, по приказу министра обороны будут призываться офицеры запаса в возрасте до 43 лет, имеющие высшее образование, степень не ниже бакалавра и офицерское звание. Если решение о таком призыве будет принято, офицеры запаса пройдут специальные курсы подготовки сроком до трех месяцев в зависимости от специальности. Министерство обороны будет готово к проведению таких курсов с февраля 2017 года. После прохождения курсов офицеры будут распределены в воинские части в пунктах постоянной дислокации. Андрусяк подчеркнул, что привлечение офицеров запаса, которые будут проходить службу по призыву, к участию в АТО возможно только добровольно. Для этого офицер должен будет подать рапорт о добровольном участии в АТО или заключить контракт на прохождение воинской службы.

Андрусяк отметил, что решение о проведении такого призыва может быть принято после того, как будет ясно, сколько офицеров воспользуются правом на увольнение по закону об усовершенствовании порядка прохождения военной службы.

5 января Андрусяк сообщил, что в Украине в 2017 году будут призывать на военную службу офицеров запаса, которые окончили военные кафедры высших учебных заведений и ранее не служили.

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