Офис омбудсмена: Списки Савченко несут несколько угроз

Представитель секретариата Уполномоченного Верховной рады по правам человека прокомментировал опубликованные Надеждой Савченко списки заложников

Представитель секретариата Уполномоченного Верховной рады по правам человека Михаил Чаплыга назвал несколько угроз, которые возникли после обнародования списков украинских заложников народным депутатом Надеждой Савченко. Он также не исключает, что может быть в связи с этим открыто уголовное производство. Об этом он сказал сегодня в комментарии ЛІГА.net.

"Можно говорить об угрозах. Тут очень правильно подметил Тандит (советник главы СБУ, - ред), который сообщил, что помимо прочих законов есть закон о борьбе с терроризмом. И, собственно говоря, когда СБУ говорит о нарушениях положений этого закона, то, скорее всего, имело место нарушение одной из статей этого закона - это особый порядок опубликования данных наших военнослужащих", - сказал Чаплыга.

По его словам, большинство из тех, кто пропал без вести, это военнослужащие.

Он подчеркнул, что есть и другая угроза. "Когда опубликовали списки, кого хотела так называемая ЛНР, так называемая ДНР получить, то возникает вопрос, - а хотят ли эти люди туда. И вот тут - большая проблема", - подчеркнул Чаплыга.

Он добавил, что действительно есть практика опубликования списков тех, кто пропал без вести с целью всячески способствовать тому, чтобы установить их место нахождения.

Чаплыга говорит также об угрозах возможного мошенничества и моральных аспектах.

"Есть моральные вопросы, когда семьи известили о смерти, и вдруг появляется информация, что он в списках заложников, а потом будут еще уточненные списки. Это очень больной вопрос", - сказал Чаплыга

"Угроза мошенников, конечно, существует. Семья живет надеждой, что сын или дочь вернется…это толкает людей на то, чтобы цепляться за любую возможность, какая есть. А нечистые на руку мошенники могут на этом манипулировать", - добавил Чаплыга.

Он считает, что весь процесс обмена в любой стране мира строится либо на грани правового поля, либо за гранью правового поля, т.е больше в политической плоскости.

"Когда мы обсуждаем, помогут ли списки или навредят, все это уже политическая плоскость. Тут говорить о нормах права достаточно сложно", - подчеркнул Чаплыга.

Представитель секретариата Уполномоченного Верховной рады по правам человека добавил, что некоторые правозащитники, несмотря на эти угрозы, все же положительно отнеслись к опубликованию списков.

По его словам, таким образом они считают, что это положительно повлияет на освобождение заложников.

10 января сообщалось, что Савченко опубликовала списки украинских заложников.

Советник СБУ Юрий Тандит заявил, что опубликованные списки Савченко украинских заложников некорректны, в них содержатся устаревшие данные.

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