Оккупанты будут отправлять крымчан "служить" в регионы России

Оккупанты говорят, что ограничения на прохождение военной службы в пределах Крыма действовали до 1 января 2017 года

Призывников в оккупированном Крыму начнут отправлять "служить" в регионы России с весны 2017 года. Об этом заявил начальник главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба вооруженных сил РФ генерал-полковник Василий Тонкошкуров, сообщает РИА Новости.

По его словам, ограничения на прохождение военной службы в пределах Крыма действовали до 1 января 2017 года.

"Начиная с текущего года граждане будут направляться для прохождения военной службы в соединения и воинские части, расположенные и в других регионах страны в зависимости от потребности войск", - сказал Тонкошкуров.

Россия оккупировала Автономную республику Крым в 2014-м году. Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014-го началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. Ключевые международные организации, в том числе Генеральная ассамблея ООН, осудили действия России и назвали аннексию и оккупацию Крыма незаконной. Против РФ были введены экономические санкции. За проведение Москвой так называемых выборов с участием Крыма в 2016-м году парламент Украины признал Госдуму РФ нелегитимной.

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