Тиллерсон: Россия - угроза, она не имеет прав на Крым

Кандидат на пост госсекретаря США заявил, что союзники США по НАТО имеют право быть встревоженными "возрождающейся Россией"

Кандидат на пост госсекретаря США Рекс Тиллерсон на слушаниях в Сенате заявил, что Россия сегодня представляет угрозу, и она не имеет права на Крым. Об этом сообщает CNN.

"Россия сегодня представляет опасность", - сказал он. "Наши союзники по НАТО имеют право быть встревоженными возрождающейся Россией", - добавил Тиллерсон.

"Там, где сотрудничество с Россией происходит на основе общих интересов, как, например, сокращение глобальной угрозы терроризма, мы должны изучить эти варианты", - сказал он. "Там, где существенные разногласия остаются, мы должны быть стойкими в защите интересов Америки и ее союзников", - подчеркнул Тиллерсон.

Россия, сказал он, "должна знать, что мы будем нести ответственность перед нашими обязательствами и нашими союзниками, и что Россия должна быть привлечена к ответственности за свои действия".

На вопрос, "есть ли у России, по вашему мнению, законное право на Крым?", Тиллерсон ответил: "Нет, сэр".

"Я думаю, что руководство России поняло бы сильный ответ, что "да, вы взяли Крым, но остановитесь прямо здесь". Взятие Крыма было актом силы. И таким образом это требовало пропорционального действия, пропорциональной демонстрации силы", - цитирует Тиллерсона The Guardian.

Как передает Радио Свобода, по мнению Тиллерсона, когда Обама наложил на Россию санкции за захвата Крыма, Вашингтон должен был посоветовать Украине переместить все имеющиеся военные силы к восточной границе и предоставить этим силам оборонительные вооружение, обеспечить их воздушной разведкой США и НАТО и другими материалами разведки.



Руководство России восприняло реакцию администрации Обамы на Крым как слабую, заявил Тиллерсон.

Ранее кандидат на пост госсекретаря в администрации новоизбранного президента США Дональда Трампа Рекс Тиллерсон выразил обеспокоенность действиями России на мировой арене и заявил, что она должна ответить за свои действия.

Россия оккупировала Автономную республику Крым в 2014-м году. Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014-го началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. Ключевые международные организации, в том числе Генеральная ассамблея ООН, осудили действия России и назвали аннексию и оккупацию Крыма незаконной. Против РФ были введены экономические санкции. За проведение Москвой так называемых выборов с участием Крыма в 2016-м году парламент Украины признал Госдуму РФ нелегитимной.

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