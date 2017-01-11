Трамп о хакерских атаках на США: Я думаю, это была Россия
Избранный президент США Дональд Трамп впервые согласился, что Россия осуществляла хакерские атаки на США во время выборов президента. Об этом Трамп сказал на своей первой пресс-конференции, сообщает CNN.
"Я думаю, что это была Россия", - сказал Трамп.
Также он заявил, что США и России нужно дать шанс на улучшение отношений, передает УНИАН.
"Если Путину нравится Трамп, то это я считаю активом, а не пассивом. Потому что у нас с Россией ужасные отношения. Нам нужно дать шанс", - сказал Трамп.
Ранее кандидат на пост госсекретаря США Рекс Тиллерсон на слушаниях в Сенате заявил, что Россия сегодня представляет угрозу, и она не имеет права на Крым.
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