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Трамп о хакерских атаках на США: Я думаю, это была Россия

11.01.2017 18:56
Трамп впервые согласился, что Россия осуществляла хакерские атаки на США во время выборов президента
Трамп о хакерских атаках на США: Я думаю, это была Россия
Дональд Трамп (фото - ЕРА)

Избранный президент США Дональд Трамп впервые согласился, что Россия осуществляла хакерские атаки на США во время выборов президента. Об этом Трамп сказал на своей первой пресс-конференции, сообщает CNN.

"Я думаю, что это была Россия", - сказал Трамп.

Также он заявил, что США и России нужно дать шанс на улучшение отношений, передает УНИАН.

"Если Путину нравится Трамп, то это я считаю активом, а не пассивом. Потому что у нас с Россией ужасные отношения. Нам нужно дать шанс", - сказал Трамп.

Ранее кандидат на пост госсекретаря США Рекс Тиллерсон на слушаниях в Сенате заявил, что Россия сегодня представляет угрозу, и она не имеет права на Крым. 

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ЛIГАБiзнесIнформ
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