Трамп о хакерских атаках на США: Я думаю, это была Россия

Трамп впервые согласился, что Россия осуществляла хакерские атаки на США во время выборов президента

Избранный президент США Дональд Трамп впервые согласился, что Россия осуществляла хакерские атаки на США во время выборов президента. Об этом Трамп сказал на своей первой пресс-конференции, сообщает CNN.

"Я думаю, что это была Россия", - сказал Трамп.

Также он заявил, что США и России нужно дать шанс на улучшение отношений, передает УНИАН.

"Если Путину нравится Трамп, то это я считаю активом, а не пассивом. Потому что у нас с Россией ужасные отношения. Нам нужно дать шанс", - сказал Трамп.

Ранее кандидат на пост госсекретаря США Рекс Тиллерсон на слушаниях в Сенате заявил, что Россия сегодня представляет угрозу, и она не имеет права на Крым.

Подписывайтесь на аккаунт ЛІГА.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.