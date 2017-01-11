Черныш проверит расход средств на восстановление Донбасса
Вице-спикер парламента Ирина Геращенко, депутат Мария Ионова и министр по вопросам временно оккупированных территорий и временно перемещенных лиц Вадим Черныш проведут в Донбассе мониторинг эффективности использования средств на восстановление инфраструктуры. Об этом Геращенко написала на своей странице в Facebook.
"У нас насыщенная программа, в планах - мониторинг, насколько эффективно использованы средства на восстановление инфраструктурных объектов, на которые парламент и правительство направили дополнительные средства", - написала Геращенко.
Она сообщила, что о результатах визита будут проинформированы Верховная Рада и Кабмин.
Мониторинг будет проводиться в течение двух дней.
В декабре Еврокомиссия выделила €4 млн дополнительной немедленной помощи на срочные гуманитарные потребности на востоке Украины.
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