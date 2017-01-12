Случайная реформа: Минфин решил воспользоваться ошибкой Рады

Минфин предлагает создать вместо налоговой милиции - финансовую: радикальное сокращение штата, аналитики вместо силовиков, высокие зарплаты и конкурсы

Снова легализовать налоговую милицию не стоит, а нужно создавать финансовую полицию. Так прокомментировал случайную ликвидацию ведомства министр финансов Александр Данилюк.



"В ближайшие дни Минфин внесет на рассмотрение правительства законопроект о создании финансовой полиции, которого ждет бизнес, и о котором также идет речь в меморандуме с МВФ. Согласование заинтересованными сторонами соответствующего законопроекта очевидно затянулось", - отметил Данилюк.



По словам министра, уже получены последние комментарии от Минюста, их обрабатывают и примут во внимание отдельные из них. В частности, это сокращения штата с 15 тыс человек до 2500 и изменение силового подхода на аналитический.

Также речь идет о невмешательстве в работу честного бизнеса и уровне зарплат, который позволит уменьшить уровень коррупции. Кадры планируют отбирать через прозрачный конкурс и независимую комиссию, при этом представители силового блока будут составлять не больше 25% от общего штата.

"В этом законопроекте желательно, чтобы депутаты все так избежали "технических ошибок"", - отметил Данилюк.

Налоговая милиция с 1 января 2017 года согласно изменениям в налоговом кодексе Украины находится вне закона. Ликвидация ведомства произошла из-за смены номера пункта о налоговой милиции в законопроекте, который забыли изменить и в переходных положениях.

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