Случайная реформа: Минфин решил воспользоваться ошибкой Рады
Снова легализовать налоговую милицию не стоит, а нужно создавать финансовую полицию. Так прокомментировал случайную ликвидацию ведомства министр финансов Александр Данилюк.
"В ближайшие дни Минфин внесет на рассмотрение правительства законопроект о создании финансовой полиции, которого ждет бизнес, и о котором также идет речь в меморандуме с МВФ. Согласование заинтересованными сторонами соответствующего законопроекта очевидно затянулось", - отметил Данилюк.
По словам министра, уже получены последние комментарии от Минюста, их обрабатывают и примут во внимание отдельные из них. В частности, это сокращения штата с 15 тыс человек до 2500 и изменение силового подхода на аналитический.
Также речь идет о невмешательстве в работу честного бизнеса и уровне зарплат, который позволит уменьшить уровень коррупции. Кадры планируют отбирать через прозрачный конкурс и независимую комиссию, при этом представители силового блока будут составлять не больше 25% от общего штата.
"В этом законопроекте желательно, чтобы депутаты все так избежали "технических ошибок"", - отметил Данилюк.
Налоговая милиция с 1 января 2017 года согласно изменениям в налоговом кодексе Украины находится вне закона. Ликвидация ведомства произошла из-за смены номера пункта о налоговой милиции в законопроекте, который забыли изменить и в переходных положениях.
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