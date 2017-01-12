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Донецкая фильтровальная станция снова обесточена

12.01.2017 02:32
Донецкая фильтровальная станция только в конце декабря снова восстановила работу, она обеспечивает водой Авдеевку и Ясиноватую
Донецкая фильтровальная станция снова обесточена
Фото: voda.dn.ua

В Авдеевке после обстрела снова обесточена Донецкая фильтровальная станция. Об этом написал генеральный директор Авдеевского коксохимического завода Муса Магомедов на странице в Facebook.

"Что-то тяжелое прилетало и приземлялось совсем рядом с заводом. Одна из двух оставшихся линий электропередач перебита, ДФС обесточена", - написал он. 

Ранее первый заместитель главы Специальной мониторинговой миссии Александр Хуг призывал отвести войска в районе Донецкой фильтровальной станции.  

Донецкая фильтровальная станция включена в минские соглашения как один из важнейших объектов для жизнеобеспечения населения региона. 

8 декабря Авдеевский коксохимический завод полностью остановил работу и электро/теплогенерацию и 10 декабря его работу восстановили.

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ЛIГАБiзнесIнформ
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