Донецкая фильтровальная станция снова обесточена
В Авдеевке после обстрела снова обесточена Донецкая фильтровальная станция. Об этом написал генеральный директор Авдеевского коксохимического завода Муса Магомедов на странице в Facebook.
"Что-то тяжелое прилетало и приземлялось совсем рядом с заводом. Одна из двух оставшихся линий электропередач перебита, ДФС обесточена", - написал он.
Ранее первый заместитель главы Специальной мониторинговой миссии Александр Хуг призывал отвести войска в районе Донецкой фильтровальной станции.
Донецкая фильтровальная станция включена в минские соглашения как один из важнейших объектов для жизнеобеспечения населения региона.
8 декабря Авдеевский коксохимический завод полностью остановил работу и электро/теплогенерацию и 10 декабря его работу восстановили.
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