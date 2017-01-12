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Порошенко 15 января встретится с Байденом

12.01.2017 09:48
Вице-президент США 15 января прибудет в Украину с официальным визитом
Порошенко 15 января встретится с Байденом
Джозеф Байден и Петр Порошенко (фото - president.gov.ua)
15 января президент Петр Порошенко проведет двустороннюю встречу с вице-президентом США Джозефом Байденом в рамках его официального визита в Украину. Об этом сообщает пресс-служба президента.

15 декабря сообщалось, что Порошенко по телефону обсудил с Байденом ситуацию в Донбассе и состояние выполнения минских договоренностей.

Байден приветствовал гуманитарные инициативы Порошенко по освобождению украинских заложников из плена российских боевиков.

ДНР и ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке Российской Федерации часть Донецкой и Луганской области Украины. Обе организации созданы, финансируются и содержатся Россией, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо.

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ЛIГАБiзнесIнформ
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