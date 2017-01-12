Порошенко 15 января встретится с Байденом

Вице-президент США 15 января прибудет в Украину с официальным визитом



15 декабря 15 декабря сообщалось , что Порошенко по телефону обсудил с Байденом ситуацию в Донбассе и состояние выполнения минских договоренностей.



Байден приветствовал гуманитарные инициативы Порошенко по освобождению украинских заложников из плена российских боевиков.







ДНР и ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке Российской Федерации часть Донецкой и Луганской области Украины. Обе организации созданы, финансируются и содержатся Россией, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо.





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