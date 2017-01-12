Адвокат Сущенко: Рассматриваю резервный вариант его освобождения

Адвокат украинского журналиста назвал несколько вариантов его возможного освобождения

Адвокат украинского журналиста Романа Сущенко, который незаконно удерживается в РФ, Марк Фейгин заявил, что рассматривает резервный вариант его освобождения. Об этом он сообщил в интервью Укринформу.

"Я рассматриваю резервный вариант. Например, отправка на родину для отбывания наказания там (согласно конвенции 1993 года между Россией и Украиной, - ред). В ближайшее время я обращусь в Минюст Украины с письмом по этому поводу. На будущее. Мы же реалисты и понимаем, что такое судопроизводство в России. Если в какой-то момент ситуация начнет затягиваться, этот запасной вариант тоже должен быть в наличии", - сказал Фейгин.

По его словам, он по-прежнему считает наиболее реалистичным положительным решением по "кейсу Сущенко" его обмен на так называемых крымских дезертиров.

Адвокат также уточнил, что подал заявление, чтобы Сущенко получил право на телефонные звонки близким родственникам, на встречу с женой.

Относительно условий его содержания он сказал: "Вообще нормальные. Но вот, скажем, писем передают мало".

Фейгин напомнил, что срок содержания Сущенко под стражей истекает 30 января 2017 года.

10 января сообщалось, что обвиненному по сфабрикованному делу в шпионаже украинскому журналисту в российском СИЗО передадут письмо от президента Петра Порошенко.

2 октября 2016 года российские СМИ сообщили о задержании 30 сентября в Москве украинского журналиста Романа Сущенко, который приехал туда по личному делу. В ФСБзаявили, что задержанный "является сотрудником Главного управления разведки Минобороны Украины". В украинской разведке причастность Сущенко к ведомству опровергли.

7 октября журналисту предъявили обвинение в шпионаже и арестовали. В середине ноября его адвокат предположил, что Кремль может пойти на обмен украинца на задержанного в Ровно агента ГРУ Виктора Павленко. СБУ эти данные не подтвердила.

2 декабря Фейгин заявил, что ФСБ провела провокацию против Сущенко, втянув его в процесс передачи некой информации на цифровом носителе из Москвы в Париж.

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