Холодницкий сообщил подробности встречи с Коломойским

Встреча главы САП с олигархом проходила в рабочем кабинете

Глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий заявил, что в течение прошлого года встречался только с одним с украинским олигархом - Игорем Коломойским. Об этом он сообщил в интервью Украинской правде.

"За весь год из олигархов, единственный, кто здесь (в рабочем кабинете, - ред) был - это Коломойский. Однажды среди толпы я видел Виктора Пинчука на приеме в английском посольстве, но мы с ним не знакомились", - сказал Холодницкий.

По словам Холодницкого, встреча с Коломойским проходила в рабочем кабинете.

"Это была страстная пятница перед Пасхой. У нас на третьем этаже в актовом зале вместе с Сытником (директор НАБУ, - ред.) проводилось совещание. Затем Артем поехал на работу, я захожу к себе, тут куча охраны по всем этажам. Смотрю, в приемной вместе со своим юристом сидит Коломойский. Он говорит: А я к вам пришел. Спрашиваю: Почему?. Говорит: "Познакомиться, пообщаться". Понятно, что уже не выгоню", - отметил Холодницкий.

Он сообщил, что пригласил Коломойского в кабинет.

"Спросил его "кофе будем пить" - отказался. Он этому вопросу просто не ожидал. Затем мы 45 минут говорили о 2014 годе, революции, его деятельности в Днепре, по делам никаких разговоров не было. Я так понял, что это был какой-то ознакомительный визит, каждый ищет какие-то подходы. О работе и делах мы не говорили, тайны в этой встрече не было", - подчеркнул Холодницкий.

"В ноябре об этом начали рассказывать, как о какой-то измене, хотя о факте встречи я говорил в эфире Громадського еще в июне. Через полтора месяца, после этого визита дело Антонюка мы направили в суд, а это затрагивает непосредственно его интересы, потому что это приближенный человек к Коломойскому", - сказал Холодницкий.

Глава САП добавил, что после этого у него не было контактов с Коломойским.

"Не звонил, не заходил, больше не было никаких контактов", - уточнил он.

4 сентября Кабинет министров освободил от должности главы Госавиаслужбы Дениса Антонюка. Основанием для этого решения стали результаты служебной проверки, которую провели в Госавиаслужбе. В свою очередь Антонюк подал иск в суд на решение Кабмина о его увольнении.

Антонюк был назначен председателем Госавиаслужбы 12 марта 2014 года. До этого работал в авиакомпании Международные авиалинии Украины.

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