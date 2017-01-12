Холодницкий о допросе Онищенко: Нет фактов, просто бла-бла-бла

По словам главы САП, бежавший из Украины нардеп Александр Онищенко на видеодопросе "просто в очередной раз выговорился и на этом все закончилось"

Беглый депутат от группы Воля народа Александр Онищенко, который в конце прошлого года заговорил о наличии у него некоего "компромата на Порошенко", на допросе сотрудниками следствия практически ничего полезного по делу не сообщил. Об этом в интервью Украинской правде рассказал директор ведомства Назар Холодницкий.

"Он сам позвонил на Skype, затем переносил, затем телефон у него сел, потом еще что-то. Связался с нами и практически ничего не рассказал. На сегодня никаких доказательств, необходимых для производства, нет. Есть просто бла-бла-бла", - сказал он.

По словам Холодницкого, это "фактически было его выступление, только не на национальном телеканале".

"А доказательства? "А вы приедете, я вам дам". Ну что это за постановка вопроса? Только разговоры. По состоянию на 26 декабря у нас только бла-бла-бла. Нет никакой информации, кому он давал деньги, за какие голосования, когда, где, из какого банка, были ли наличные, - ничего. "А я платил, а я не помню" - вот все ответы. Наша задача подойти к этому объективно, но все выглядит как-то так... Он очередной раз просто выговорился и на этом все закончилось. Он сказал, что у него закончилось время и он куда-то должен идти", - пояснил глава САП.

Читайте также: Холодницкий: Против Онищенко собрано предостаточно доказательств

29 июня 2016 года в Раде удовлетворили представление на привлечение Онищенко к уголовной ответственности. Воспользовавшись депутатской неприкосновенностью, он покинул Украину, отправившись в РФ, а позднее - в Великобританию.

6 октября в САП сообщили, что прокуратура направила РФ запрос об экстрадиции Онищенко. 1 декабря депутат сказал, что якобы передал некий "компромат" на президента Петра Порошенко спецслужбам США. В тот же день в СБУ заявили, что в действиях Онищенко есть признаки госизмены, так как депутат получил паспорт гражданина РФ в обмен на сотрудничество с Москвой по дестабилизации ситуации в Украине.

8 декабря в НАБУ призвали Онищенко передать бюро заявленный "компромат" на Порошенко, а 22 декабря бюро и САП провели видеодопрос беглого нардепа. На Банковой обвинения Онищенко в адрес президента назвали "вымыслом подозреваемого". В СНБО заявили, что Онищенко должен вернуться в Украину и предстать перед судом.

Подписывайтесь на аккаунт ЛІГА.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.