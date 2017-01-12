В Крыму сообщили о задержании представителя Украинского центра

Член Украинского культурного центра Леонид Кузьмин сообщил, что его коллегу Андрея Виноградова ФСБ в оккупированном Крыму вызвала на допрос

В аннексированом Россией Крыму сообщают о задержании силовиками ФСБ России члена Украинского культурного центра в Симферополе Андрея Виноградова. Об этом сообщает издание Крым.Реалии со ссылкой на основателя этого центра Леонида Кузьмина.

Кузьмин отметил, что узнал о том, что случилось, от самого Виноградова.

"Он успел написать смс о том, что к нему пришли из ФСБ и везут на допрос. Вероятно, он был дома", - сказал Кузьмин.

Он добавил, что Андрей Виноградов "не публичный человек, и его деятельность тоже была не публичная".

"У меня нет предположений, с чем это связано", - отметил Кузьмин.

Информацию о задержании подтверждают в Центре информации о правах человека. Официального подтверждения этой информации со стороны российского ФСБ на данный момент нет.

Украинский культурный центр в Крыму был основан 7 мая 2015 с целью сохранить украинскую культуру и язык на Крымском полуострове.

3 марта 2016 года сообщалось, что суд оккупантов в Крыму постановил оштрафовать одного из организаторов Украинского культурного центра Вельдара Шукурджиева за попытку сфотографироваться с украинским флагом на площади Ленина в Симферополе 11 августа 2015 года.

Россия оккупировала Автономную республику Крым в 2014 году. Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014-го началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. Ключевые международные организации, в том числе Генеральная ассамблея ООН, осудили действия России и назвали аннексию и оккупацию Крыма незаконной. Против РФ были введены экономические санкции. За проведение Москвой так называемых выборов с участием Крыма в 2016-м году парламент Украины признал Госдуму РФ нелегитимной.

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